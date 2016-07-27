Напад на церкву у Франції: встановлено особу одного з терористів

Про це повідомляє Reuters.

Одним з нападників був 19-річний Адель Кармиш. Його особа була встановлена після порівняння відбитків пальців.

Терорист вже був відомий французьким спецслужбам, так як він двічі намагався проникнути до Сирії.

Після другої невдалої спроби Кармиш був відпущений, йому одягли електронний браслет і заборонили виходити з дому більше ніж на кілька годин.

В даний час триває процес ідентифікації другого терориста.

Читайте такожОлланд назвав захоплення заручників в церкві терактом

Як повідомляв УНІАН, поліція знешкодила двох злочинців, які захопили заручників в церкві поруч з французьким містом Руан. Було відомо про одного загиблого заручника - священика.

Пізніше відповідальність за подію узяло на себе угруповання "Ісламська держава." Франція знаходиться в стані підвищеної готовності після нападу в Ніцці, в якій загинули понад 80 осіб. Президент Франсуа Олланд і міністр внутрішніх справ Бернар Казнєв їдуть у Сент-Етьєн-дю-Рувре.