Росія встановила дипломатичні відносини з Абхазією і Південною Осетією

Росія офіційно встановила дипломатичні відносини з Абхазією і Південною Осетією.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише Газета.ру «Ми обмінялися нотами, які склали домовленості про встановлення дипломатичних відносин Росії з Абхазією і Росії з Південною Осетією», - сказав Лавров за підсумками зустрічі з своїми колегами з Абхазії і Південної Осетії Сергієм Шамбою і Муратом Джіоєвим.

Він також заявив, що Росія погоджувала з Південною Осетією і Абхазією проекти договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу.

За його словами, завізовані договори «визначають напрям взаємодії між країнами» . «Особливо значення надаємо тим статтям, які стосуються безпеки сторін», - відзначив міністр, додавши, що сторони надаватимуть один одному всіляку допомогу, включаючи військову.