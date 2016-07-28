WikiLeaks "злив" аудіозаписи з серверів Демократичної партії США

Про це повідомляється на сторінці WikiLeaks в Twitter.

«Публікація: аудіозаписи національного комітету Демократичної партії», - йдеться в повідомленні.

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Матеріали були здобуті шляхом хакерської атаки на сервер.

Раніше повідомлялося, що до крадіжки документів конвенції Демократичної партії США можуть бути причетні російські спецслужби, метою яких було допомогти Дональду Трампу на виборах президента США.