В РФ замінили голову митної служби

У той же час, на його місце призначили Володимира Булавіна, 28 липня звільненого з посади повноважного представника президента Росії в Північно-Західному федеральному окрузі повідомляє Lenta.ru.

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У вівторок, 26 липня, за місцем роботи і проживання Бельяніновим, а також у кабінетах його заступників пройшли обшуки. Крім того, слідчі дії були проведені у президента «Страхової компанії Арсеналъ» Сергія Лобанова, який є засновником 15 фірм, чия діяльність пов'язана з ФМС. Раніше він обіймав посаду радника Бельянінова.

Обшуки проводилися в рамках розслідування кримінальної справи за фактом контрабанди алкогольної продукції у великому розмірі та несплати обов'язкових митних зборів.

Головним фігурантом є петербурзький мільярдер, гендиректор холдингу «Форум» Дмитро Михальченко. Він перебуває під вартою з кінця березня.

На тлі повідомлень про обшуки (у Бельянінова знайшли велику суму грошей) з'явилися чутки про те, що глава ФМС написав заяву про звільнення, однак тоді вони офіційного підтвердження не отримали. У відомстві говорили, що Бельянінов знаходиться у плановій відпустці.