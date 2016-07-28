У Росії на 8 років посадили колектора, який підпалив будинок з дворічною дитиною

Слідчі регіонального управління СК Росії встановили, що в ніч на 27 січня 2016 року підсудний Дмитро Єрмілов кинув посудину з легкозаймистою рідиною у вікно приватного будинку в Ленінському районі міста Ульяновська. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

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У відомстві пояснюють, що пляшка пробила склопакет кімнати, в якій спали 56-річний місцевий житель з дворічним онуком, впала на ліжко дитини і загорілася. Чоловік прокинувся і спробував самостійно ліквідувати загоряння, у результаті чого отримав опіки тіла, хлопчик з множинними термічними ушкодженнями був госпіталізований, де отримав всю необхідну допомогу та пройшов комплексну реабілітацію.

Судово-медична експертиза підтвердила, що в результаті злочину його здоров'ю заподіяна тяжка шкода, а отримані тілесні ушкодження мають довічний характер.

"У ході розслідування співробітникам СК Росії також вдалося встановити, що раніше, в грудні 2015 року, нападник чоловік вимагав грошові кошти у дідуся хлопчика. Таким чином фінансовий мотив злочину знайшов своє підтвердження. Незважаючи на заперечення засудженим своєї зв'язку з організацією, що займається мікрофінансуванням, слідчим у ході виїзду до Санкт-Петербурга отримані дані про його контакти з співробітниками цих кредитних установ", - зазначили в Следкоме РФ.

Також зараз органи Слідчого комітету розслідують кримінальну справу за фактом недбалості службових осіб органів внутрішніх справ, які не забезпечили законне з'ясування заяв потерпілого про погрози на його адресу з боку колектора. В якості підозрюваного по цій справі в даний час допитаний дільничний уповноважений УМВС Ульяновська.

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Зібрані слідчими органами докази визнані судом достатніми для винесення вироку місцевому жителю Дмитру Єрмілову. Він визнаний винним у вимаганні та в замаху на умисне знищення чужого майна (п. «в» ч. 2 ст. 163 КК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 КК РФ). Вироком суду Єрмілову призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з відбуванням у колонії загального режиму.