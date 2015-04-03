У російських університетах будуть випускати дипломованих колекторів

Професійного стягнення боргів будуть навчати в російських вузах, зокрема в Фінансовому університеті при уряді РФ: така спеціальність з'явиться в російських вузах в 2017-2018 роках, в 2020-х плануються перші випуски «фахівців з колекторської діяльності», пишуть Известия.

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Про це розповіли представники Ради при президентові РФ з розвитку професійних кваліфікацій фінансового ринку, який координував розробку стандартів для стягувачів боргів. Ця рада, куди входять півтора десятка фінансових організацій, працює в рамках Національної ради при президенті РФ з професійних кваліфікацій (створений у 2014 році).

Наступним поворотним кроком у розвитку цього сегмента може стати чистка ринку колекторів.

Як очікується, з дипломом про профільну вищу освіту можна буде влаштуватися в колекторське агентство (зараз у країні близько 30 великих агентств) або відповідний підрозділ банку (багато банків воліють стягувати борги з позичальників власними силами). У трудовій книжці, відповідно, буде робитися запис про те, що людина працює колектором.