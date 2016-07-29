Глава розвідки США заявив про спроби Путіна зробити видимість сильної Росії

Про це заявив керівник Національної розвідки США Джеймс Клеппер, виступаючи на форумі з безпеки в Аспені, інформує РБК з посиланням на Bloomberg.

За словами Клеппера, Росія намагається зберегти видимість того, що вона є супердержавою, рівній США. «Росія використовувала, використовує та буде використовувати методи, підходи та прийоми в обхід військової конфронтації, щоб створювати видимість того, що вона є великою державою нарівні з США», - сказав Клеппер. За його словами, бачити Москву рівній Вашингтону хоче президент Росії Володимир Путін, вказує Politico. Главу держави Клеппер назвав «пережитком царської епохи».

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На питання про те, чи причетна Москва до злому пошти Національного комітету Демократичної партії, Клеппер відповів, що робити подібні висновки поки рано. При цьому він не виключив, що російська влада буде намагатися впливати на процеси в США так само, як в інших державах. «Мені не складно уявити, що у них є мотивація зробити теж саме і в США», - сказав він.

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Главі Нацрозвідки також поставили запитання, чи вважає він, що знаходиться на війні з Росією. «Це природа розвідувальної діяльності. Якщо ви хочете помістити її в такий контекст, то ми, цитую, на війні», - сказав Клеппер. Він додав, що США цілодобово здійснюють розвідувальні операції, які спрямовані як на Росію, так і на інших супротивників, передає ABC News.