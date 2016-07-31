Парламент Тунісу виніс вотум недовіри прем'єру країни

Парламент Тунісу більшістю голосів виніс вотум недовіри прем'єр-міністру Хабібу Ессіду, повідомляє Бі-бі-сі.

За відставку прем'єра проголосувало 118 депутатів при необхідних 109. Три парламентарі проголосували проти, ще 27 утрималися.

У минулому місяці до відставки прем'єра, який займає цю посаду з січня 2015 року, закликав президент країни Беджі Каїди Ес-Себсі. Однак Эссид відмовився піти з власної волі.

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67-річного Хабіба Ессіда, який отримав економічну освіту в США, широко критикують в Тунісі за невміння впоратися з економічними труднощами, з якими зіткнулася країна після революції 2011 року.

Ситуація з безробіттям досягло критичних масштабів: більше третини молодих тунісців не працевлаштовані.

Багатьох в Тунісі хвилює і проблема з безпекою: у минулому році екстремістське угруповання ІД взяла на себе відповідальність за два напади, в результаті яких загинули 59 іноземних туристів.

У листопаді 2015 року в результаті вибуху машини в столиці країни загинули 12 осіб. З того часу в Тунісі виведено надзвичайний стан.