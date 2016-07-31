У Туреччині створено Національний університет оборони

Згідно опублікованому в Resmi Gazete ("Офіційний вісник") указом, при Міністерстві оборони Туреччини створено новий Національний університет оборони, передає Анадолу.

Читайте такожЗ'явилися фото й відео блокування доступу на авіабазу США турецькими силовикамиНаціональний університет оборони буде складатися з професійних військових шкіл і коледжів. У ньому будуть готуватися штабні офіцери і фахівці наземних, морських і військово-повітряних сил.

Керівництво навчальним закладом буде здійснювати ректорат.

Як повідомляв УНІАН,у Туреччині у ніч на 16 липня відбулася спроба державного перевороту, організована військовими. За твердженням турецької влади, у спробі держперевороту брали участь понад 8500 солдатів і військових різних чинів. Багато хто з них в даний час перебуває у в'язницях.