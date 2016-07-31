Міноборони Польщі повідомило про перехоплення літака з РФ, в повітря були підняті винищувачі F-16 - ЗМІ

Про це заявив прес-секретар відомства Бартломей Місевич, інформує ТАСС.

«Дійшло до порушення закритого повітряного простору російським акробатичним літаком, пілотом, який прямував у бік Кракова. Відразу ж після отримання інформації про те, що він влетів в заборонену зону без спеціальних дозволів, були підняті наші F-16», - сказав він.

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Місевич додав, що російському пілотові жестами і по радіо дали зрозуміти, що потрібно робити. За словами прес-секретаря, пілот виконав розпорядження, після чого був затриманий в аеропорту Радома.

За попередньою інформацією, літак прямував на змагання з повітряної акробатики, які почнуться в Польщі 5 серпня.