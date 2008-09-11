Підтримка НАТО з боку європейців зросла (опитування)

Результати соціологічного опитування, проведеного Німецьким фондом Маршалла (German Marshall Fund), показали, що порівняно з 2006 роком, коли проводилося попереднє опитування, кількість респондентів в Європі, які виступають на підтримку НАТО, зросла на 4%.

З тим, що НАТО, як і раніше, відіграє важливу роль в забезпеченні національної безпеки країн Європи, погодилися 58% учасників опитування.

При цьому 31% європейців заявляють про необхідність зближення з США - також на 4% більше, ніж 2006 року. 67% учасників опитування вважають, що ЄС слід вирішувати проблеми міжнародної безпеки "у партнерстві з США, а не самостійно".

Мета опитування - оцінка стану відносин між США і ЄС.

Дослідження проводилося в червні ц.р. у Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Португалії, Нідерландах, Польщі, Румунії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Великій Британії і США. У кожній з цих країн було опитано одну тисячу чоловіків і жінок у віці старше 18 років.