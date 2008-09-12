“Сексуальні пригоди Обами в Україні ” – цього краще не дивитися

Сполученими Штатами поширюється електронний лист, який пропонує переглянути відеоролік - нібито «секс сенатора Барака Обами в Україні 2007 року з багатьма українськими дівчатами», повідомляє Радіо Свобода.

При завантаженні користувач отримує порнографічні відеоролики, які не мають нічого спільного з кандидатом на президента США від Демократичної партії, а одночасно встановлює на комп’ютер необережного користувача програмове забезпечення, що викрадає особисті дані й передає їх на сайт, розташований у Фінляндії.