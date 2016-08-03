У Туреччині затримано вчених, підозрюваних у зв'язках з "натхненником" путчу Гюленом
Поліція Туреччини провела обшуки в будинку Ради з науково-технічним дослідженням (TUBITAK) в північно-західній провінції Коджаелі.
Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters
Обшуки пройшли в рамках розслідування спроби військового перевороту, вчиненого у Туреччині у ніч на 16 липня. Під час рейду було затримано велику кількість людей, додає NTV, не вказуючи точну кількість затриманих.
Tubitak фінансує науково-дослідні проекти в університетах і в приватному секторі, в ньому працюють понад 1,5 тис. дослідників.
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Після заколоту в Туреччині, коли військові невдало спробували захопити владу в країні, було затримано понад 60 тис. осіб, у тому числі військовослужбовці, судді та працівники сфери освіти, а вченим був тимчасово заборонений виїзд з країни.
В організації путчу уряд Туреччини звинувачує послідовників імама Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США.
Після перевороту уряд Туреччини розпорядилося закрити понад 1 тис. приватних освітніх установ і 15 вузів.