Рада Європи закликала "ліквідувати наслідки" перевороту в Туреччині

В ході візиту в Туреччину Турбйорн Ягланд визнає, що в Європі слабо розуміють, з якими проблемами зіткнулася Анкара після заколоту, передає Бі-бі-сі. За словами європейського чиновника, він усвідомлює, що турецькій владі необхідно вжити заходів щодо причетних до спроби державного перевороту.

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"Ми бачимо необхідність ліквідації наслідків - проте важливо, щоб це робилося у відповідності з законом і стандартами Європейської конвенції з прав людини і рішеннями Європейського суду з прав людини", - сказав генсек Ради Європи.

В кінці липня Туреччина вирішила тимчасово призупинити дію Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у зв'язку з надзвичайним становищем в країні, яке було введено владою на три місяці після спроби перевороту.

Влада Туреччини вважає натхненником спроби держперевороту опозиційного лідера Фетхуллу Гюлена, який живе в американському штаті Пенсільванія. Сам Гюлен неодноразово заявляв, що не має відношення до путчу, і засуджував спробу перевороту.

В ході масштабних чисток турецька влада сподівається "викорінити" таємних прихильників Гюлена, які, на думку Анкари, є в усіх соціальних групах.

Більше 60 тис. осіб, серед яких військові, чиновники, судді, декани та викладачі університетів, журналісти, науковці та футбольні арбітри, які вже були арештовані, звільнено або опинилися під слідством за підозрою в причетності до заколоту. Були закриті більше двох тисяч організацій.