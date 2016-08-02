У Туреччині на нові посади призначили 167 генералів

Відповідний указ підписали президент Реджеп Ердоган, прем'єр-міністр Біналі Йилдирим та міністр оборони країни Фікрі Ісик, повідомляє Reuters.

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Згідно з офіційно опублікованим документом, нові посади отримали 94 генерали-сухопутних військ, 22 адмірали та 44 генерали ВПС.

Як відомо, турецька влада звільнила зі збройних сил ще 1389 військовослужбовців за звинуваченням у причетності до спроби військового перевороту 15 липня.

Нагадаємо, в умовах діючого в країні режиму надзвичайного стану, який набув чинності після провальної спроби перевороту, президент Туреччини Реджеп Ердоган видав указ про реформу управління Збройними силами країни, отримавши право віддавати накази в обхід Генштабу.

Як повідомлялося раніше, в Туреччині закриють усі військові академії, а замість них створять Національний університет оборони.

Спроба державного перевороту відбулася в Туреччині в ніч на 16 липня. Бунтівники захопили деякі урядові будівлі в Анкарі та Стамбулі. Пізніше влада оголосили про взяття ситуації в країні під контроль.