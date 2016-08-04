У Лондоні ідентифікували нападника, який кинувся з ножем на перехожих

Зараз підозрюваний, 19-річний хлопець, знаходиться в лікарні під наглядом поліції. Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє CNN.

Читайте такожУ турецькій Анталії прогримів вибух, є постраждалі (фото)

"Основним фактором" нападу слідчі вважають психічні проблеми. Але терористична лінія також розглядається. Відділ боротьби з тероризмом бере участь у розслідуванні інциденту, проте не очолює його.

"Той факт, що вони взагалі згадують терористичний мотив, може грунтуватися на тому, що нападник, можливо, говорив під час атаки. Можливо, постраждалі згадували про це", - заявив екс-агент ФБР Боббі Чейкон.

Міська влада відзначає, що у зв'язку з цим інцидентом на лондонських вулицях буде більше поліцейських, ніж зазвичай.

"Лондонці прокинуться вранці і побачать посилену присутність поліцейських, у тому числі збройних, на вулиці", - розповів помічник комісара Скотланд-Ярду Марк Роулі.

London police: Suspect's mental health 'significant factor' in deadly knife attack https://t.co/HdEPDrrASRpic.twitter.com/yujY2okfWV — Voice of America (@VOANews) 4 серпня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, одна жінка загинула і щонайменше п'ять людей були поранені в результаті нападу, здійсненого невідомим з ножем на площі Рассел-сквер в центрі Лондона.

Нападника арештували за шість хвилин після надходження перших повідомлень про подую. Щоб його затримати, поліцейським довелося застосувати електрошокери.