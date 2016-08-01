У Сирії опозиційні сили почали наступ для прориву урядової блокади Алеппо

Наразі ці райони перебувають під контролем військ Асада, передає Reuters.

У командному військовому центрі повстанців, до якого увійшли недавно сформована ісламістська група "Джабгат Фатах аш-Шам" та "Ахрар аш-Шам", заявили, що вони захопили проурядові армійські позиції у південно-західних частинах міста у перші кілька годин після початку бою 31 липня.

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Cирійська армія підтвердила через державні ЗМІ, що повстанці вели наступ, але водночас заявила, що відтіснила їх за допомогою артилерії.

Раніше УНІАН повідомляв, що бійці сирійської армії та ополченці зайняли стратегічні висоти Себха, що панують над шосе Алеппо - Аазаз.