Журналіст про вибори у США: американці готові підтримати "карнавального закликальника з половиною мозку"

Про це в своїй думці журналу "Новое время" пише Томас Фрідман, американський журналіст, триразовий лауреат Пулітцерівської премії.

Він вважає, що Клінтон доведеться здолати Трампа з головного питання економіки: зростання.

За його словами, Трамп так і пробуде абсолютним невігласом, оскільки гнівні виступи відволікають його від останніх економічних новин, які стали б просто подарунком для нього — у другому кварталі економіка зросла лише на 1,2%, а зростання у першому кварталі було переглянуто у бік зниження.

Читайте такожТрамп заявив про загрозу Третьої світової війни через Крим

"Ці економічні новини ідеальні для Трампа, але він не звернув на них уваги. Трамп пробився дивно далеко, зовсім не готуючись до президентства і спираючись на гнівні твіти або переляканих республіканських виборців", - розповів Фрідман.

"Людям так набридли еліти, що вони так ненавидять Клінтон і не довіряють їй; що вони так стурбовані своїм майбутнім — робочими місцями, глобалізацією та тероризмом, що більшість готова підтримати карнавального закликальника з половиною мозку", - продовжив він.

За словами журналіста, Клінтон слід було б робити ставку на справжню стратегію розвитку бізнесу. Політично це логічно: перемогти Трампа у сфері, яку він вважає своєю сильною стороною. До того ж, якщо Хілларі стане президентом, їй потрібно буде розвивати економіку, а не тільки займатися соціальними виплатами. Та й багато проблем вирішить лише економічне зростання: за його допомогою можна зупинити неприязнь до мігрантів, а також заспокоїти загальну тривогу, яка живиться трампізмом.

"Якщо Трамп продовжить танути, перетворюючися помалу на калюжу жовчі, дедалі більше республіканців будуть відколюватися від партії. З правильною економічною платформою Клінтон могла б не тільки переконати їх голосувати за неї, але і згодом залучити до коаліції", - підсумував Фрідман.

Повний текст думки читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".