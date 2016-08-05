У парламент Косово кинули вибуховий пристрій

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцейського, який перебуває на місці подій.

Інцидент стався ввечері в четвер, в результаті ніхто не постраждав.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що два мотоциклісти обстріляли будівлю з гранатомета, коли проїжджали повз нього, проте в поліції не підтвердили цю інформацію.

Вранці в четвер уряд Косово запропонував парламенту ратифікувати договір про кордон з Чорногорією. Документ є умовою для того, щоб жителі Косово змогли без віз їздити в Шенгенську зону.

Проти даного заходу виступають опозиційні партії — вони стверджують, що угода позбавляє Косово 8 тис. га земель. Одна з партій закликала своїх прихильників вийти у четвер до парламенту, проте натовп швидко розійшовся, так як питання про угоду не було поставлено на порядок денний.