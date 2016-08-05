У США підстрелили боксера, від якого зазнав першої поразки українець Глазков

Колишній чемпіон світу з боксу американець Чарльз Мартін був госпіталізований з вогнепальним пораненням, передає Проспорт.

За інформацією місцевої преси, спортсмен отримав кулю в плече на одній з вулиць Лос-Анджелеса від невідомого чоловіка.

Інцидент стався після того, як Мартін посварився з двома невідомими, а один з них зважився на крайні заходи. "Коли я побачив під собою калюжу крові, то подумав, що помру. Я повинен подякувати поліцейським, вони врятували мені життя", - розповів Мартін.

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Повідомляється, що наразі боксер перебуває у лікарні, а невідомих так і не знайшли.

Нагадаємо, раніше Мартін переміг українця В'ячеслава Глазкова в поєдинку за титул чемпіона за версією IBF. Для нашого боксера ця поразка стала першою в професійній кар'єрі.