Останки загиблих й деталі "Боїнгу-747" розкидані на 10 тисяч кв.м
14:48, 15 вересня 2008Світ
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Ідентифікація займе 3-4 тижні
Площа розкидання останків загиблих в авікатастрофі в Пермі і деталей літака "Боїнг-737" становить 10 тисяч квадратних метрів.
Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», посилаючись на інформацію, озвучену міністром з питань надзвичайних ситуацій РФ Сергієм ШОЙГУ на засіданні президії уряду Росії.
С.ШОЙГУ також повідомив, що до 15.00 мск роботи зі збору останків людей і деталей літака буде передано місцевій владі.
У свою чергу, міністр транспорту РФ Ігор ЛЄВІТІН повідомив, що ідентифікація загиблих займе 3-4 тижні.
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