Останки загиблих й деталі "Боїнгу-747" розкидані на 10 тисяч кв.м

Площа розкидання останків загиблих в авікатастрофі в Пермі і деталей літака "Боїнг-737" становить 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», посилаючись на інформацію, озвучену міністром з питань надзвичайних ситуацій РФ Сергієм ШОЙГУ на засіданні президії уряду Росії.

С.ШОЙГУ також повідомив, що до 15.00 мск роботи зі збору останків людей і деталей літака буде передано місцевій владі.

У свою чергу, міністр транспорту РФ Ігор ЛЄВІТІН повідомив, що ідентифікація загиблих займе 3-4 тижні.