Юнкер: Туреччина наразі не готова до членства у ЄС

У інтерв’ю німецькому телебаченню ARD Жан-Клод Юнкер заявив, що з огляду на численні спільні інтереси не можна зачиняти європейських дверей перед Анкарою, передає Польске Радіо.

«Я не бачу, як би могло допомогти те, що ми би зараз сказали Туреччині, що переговори про вступ завершено».

Читайте такожМЗС Австрії: ЄС не має йти на поступки Туреччині в питанні візової лібералізації

Разом з цим Юнкер застеріг, що на даний момент турецьке членство у ЄС неможливе. «Туреччина, в такому стані, в якому вона є сьогодні, не може бути членом спільноти. Особливо, коли б вона вчинила те, чого дехто в ній вимагає, а саме ввела би смертну кару», - підкреслив він.

Слова Юнкера є реакцію на заяву канцлера Австрії Крістіана Керна, що різко виступив за припинення переговорів із Анкарою про вступ до Євросоюзу.