"Глянути правді у вічі": канцлер Австрії назвав фікцією переговори щодо членства Туреччини у ЄС

Про це повідомляє DW.

"Ми повинні глянути правді у вічі: переговори щодо членства на даний момент є нічим іншим, як фікцією", - заявив Керн у середу, 3 серпня, в інтерв’ю телеканалу ORF.

Канцлер наголосив, що демократичні стандарти в Туреччині є дуже далекими від тих, які країна мала б мати для приєднання до ЄС. Також, на його думку, вимогам для членства у ЄС не відповідає і економіка країни, а входження Туреччини до єдиного ринку ЄС може спричинити "масивний економічний зсув".

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Утім, Керн вважає, що Євросоюзу слід шукати "нових альтернатив" для того, щоб допомогти підвищити економічні стандарти у Туреччині до європейського рівня. Також канцлер Австрії зауважив, що Туреччина "залишається важливим партнером у питаннях безпеки та інтеграції", окремий наголос зробивши на ключовій ролі Анкари у подоланні кризи біженців.

Внаслідок масштабних чисток після спроби перевороту у Туреччині було звільнено близько 70 тисяч осіб. Кадрова "чистка" торкнулась більшості державних сфер, зокрема системи освіти, медицини, армії, правоохоронних органів, суддівської системи, прокуратури, а також ЗМІ.