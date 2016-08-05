У члена королівської сім'ї Саудівської Аравії вкрали годинник за мільйон євро

Про це повідомляє "Еспресо.TV" з посиланням на Le Figaro.

Згідно скарзі, потерпілий зазнав нападу із застосуванням насильства з боку двох чоловіків в одному з районів французької столиці.

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За словами потерпілого, за ним стежили, оскільки помітили дорогі годинники. Саме цей годинник вартістю в млн євро у нього вкрали. У лікарні потерпілий не звертався.

У поліції почали розслідування за фактом пограбування. Ім'я потерпілого особи не розкривається.