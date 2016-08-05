Екс-держсекретар США Олбрайт назвала заяву Трампа про Крим "надзвичайно безглуздою"

Про це повідомляє видання Washington Post, у розпорядженні якого опинився лист, передає ZN.ua.

Нещодавно Трамп поставив під сумнів необхідність в спільній обороні, а також допустив визнання російської окупації Криму.

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"Це ганебні заяви, які зраджують наші давні цінності та національні інтереси, прийняті президентами від обох партій", - йдеться у листі, під яким свої підписи поставили колишній Держсекретар США Мадлен Олбрайт і директор ЦРУ Леон Панетта.

"Ми вважаємо, що коментарі Трампа були легковажними, небезпечними і надзвичайно безглуздими. Вони суперечать ключовим принципам обох партій, яких дотримувалися всі адміністрації в США. Наша безпека в Північній Америці нерозривна з безпекою наших союзників у Європі", - йдеться в листі.

Його підписав також Аян Бжезінський, який був помічником міністра оборони США з питань Європи і НАТО в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, а також радник президента Буша-молодшого з питань НАТО і Європи Деймон Вілсон. Також лист підтримав неоконсерватор Ренді Шунеман.

Усього під листом поставили підписи 37 американських діячів. При цьому вони не висловили підтримки кандидату від демократів Хілларі Клінтон.