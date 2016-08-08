НАТО розробляє концепцію реагування на загрози гібридних воєн

Обговорення йде на рівні міністрів оборон країн альянсу.

Про це заявив верховний головнокомандувач сил НАТО з питань трансформації Дені Мерсьє, передає DT.ua з посиланням на Financial Times.

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"Зараз ми стикаємося із сценаріями, коли початок кризи не є очевидним, з гібридними сценаріями, де діють недержавні і приховані сили", - зазначив Дені Мерсьє.

За його словами, концепція "буде заснована на первинній стратегічній оцінці подій, що розгортаються, на основі незасекреченої інформації".

В ході підготовки концепції будуть проаналізовані дані військової розвідки, інформація у вільному доступі в інтернеті, дані дипломатичних джерел, аналітичних центрів, дослідних інститутів.

Нагадаємо, що про "гібридну війну" найчастіше говорять саме у зв'язку з агресією Росії на сході України та анексією Криму.