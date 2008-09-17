Паніка на російському фондовому ринку триває
11:28, 17 вересня 2008Світ
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У лідерах падіння - папери Ощадбанку РФ
Паніка на російському фондовому ринку продовжується другий день. Як повідомляє сайт Московської міжбанківської валютної біржі, індекс ММВБ станом на 12.01 мск упав на 9,5 %. У лідерах падіння - папери Ощадбанку РФ (-26%).
Індекс РТС станом на 12.12 мск впав на 6,39 %.
Як повідомляв УНІАН, 16 вересня індекс ММВБ пробив черговий психологічний бар`єр у 900 індексних пунктів.
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