Паніка на російському фондовому ринку триває

У лідерах падіння - папери Ощадбанку РФ

Паніка на російському фондовому ринку продовжується другий день. Як повідомляє сайт Московської міжбанківської валютної біржі, індекс ММВБ станом на 12.01 мск упав на 9,5 %. У лідерах падіння - папери Ощадбанку РФ (-26%). Індекс РТС станом на 12.12 мск впав на 6,39 %. Як повідомляв УНІАН, 16 вересня індекс ММВБ пробив черговий психологічний бар`єр у 900 індексних пунктів.

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