Російські біржі РТС і ММВБ зупинили торги

Торги на російських фондових біржах РТС і ММВБ призупинено сьогодні о 12.10 мск за розпорядженням Федеральної служби з фінансових ринків Росії до особливого розпорядження.

Інформацію про це розміщено на сайтах даних бірж.

Нагадаємо, паніка на російському фондовому ринку продовжується другий день. Індекс ММВБ сьогодні станом на 12.01 мск упав на 9,5%.

У свою чергу, індекс РТС до моменту припинення торгів впав на 6,39%.

У вівторок, 16 вересня, РТС і ММВБ також припиняли торги.