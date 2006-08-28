У Лос-Анджелесі роздали премії ”Еммі” (фото)

У Лос-Анджелесі в неділю увечері відбулася 58-а щорічна церемонія вручення телевізійної премії "Еммі" (Emmy), повідомляє AP.

Більшість нагород в категорії "драматичний серіал", (вона вважається найпрестижнішою), в 2006 році дісталися серіалу телекомпанії Fox "24" - політичному триллеру, головну роль у якому виконує Кіфер Сазерленд. "24" претендував на 12 нагород у цій категорії, а завоював три "Емі": "кращий серіал", "краща режисура" і "кращий актор в головній ролі".

Кращою актрисою в головній ролі у драматичному серіалі названо Марішку Харжітей (Mariska Hargitay), яка отримала "Еммі" за роботу в "Law & Order: Special Victims Unit" ("Закон і порядок: спеціальний корпус").

Лікарська драма "Grey`s Anatomy" ("Анатомія Грей"), що претендувала на 11 "Емі" в категорії "драматичний серіал", одержала лише одну нагороду - за кращий підбір акторів.

У категорії комедій головна нагорода дісталася серіалу "The Office" ("Офіс"). "Еммі" за кращу чоловічу роль у комедійному серіалі одержав Тоні Шелхаб (Tony Shalhoub), який зіграв у серіалі "Monk" ("Чернець"). У 2003 році Шелхаб за роботу в "Ченці" вже одержав нагороду в цій категорії.

Серіал "Західне крило" ("The West Wing"), що закрився цього сезону і якому нові правила дали можливість брати участь в "Еммі" 2006 року, завоював нагороду в номінації "кращий актор другого плану в драматичному серіалі", яка дісталася Алану Альда (Alan Alda).

У підрозділі "Міні-серіали" більшість нагород дісталися історичній драмі "Elizabeth I" ("Єлизавета I"). Фільм отримав нагороди в номінаціях - "кращий міні-серіал", "краща режисура", "кращий виконавець головної ролі у міні-серіалі" - Хелен Міррен (Helen Mirren), "кращий підбір акторів". Джеремі Айронс (Jeremy Irons) за роботу в "Єлизаветі I" одержав нагороду як кращий актор в ролі другого плану.

Лента.ру