Помер один із найбагатших британців герцог Джеральд Кавендіш Гросвенор

03:22, 10 серпня 2016
Світ
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Один із найбагатших землевласників Британії - шостий герцог Вестмінстерський Джеральд Кавендіш Гросвенор - помер на 65-му році життя.

grosvenor.com

За словами представника герцога, йому раптово стало погано, коли він оглядав свої володіння на північному заході Англії, передає BBC.

Герцогу Вестмінстерському належали великі ділянки землі на півночі Англії, і в Шотландії, а також ділянка площею 121 га в одному з найдорожчих районів Лондона.

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Як передає РБК, журнал Forbes оцінює поточні статки Гросвенора в 10,8 млрд фунтів стерлінгів ($14 млрд). У рейтингу журналу він займав третє місце серед найбагатших людей Великобританії та 68-е у світі. Основним джерелом доходів герцога була земля в Белгрейвії — одному з найдорожчих районів Лондона до південно-заходу від Букінгемського палацу, а також нерухомість у сусідньому Мейфері.

Титул герцога Вестмінстерського був заснований королевою Вікторією в 1874 році. Джеральд Кавендіш Гросвенор успадкував його в 1979 році. Тепер титул перейде до його єдиного сина — 25-річного Х'ю Річарда Луї Гросвенора.

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