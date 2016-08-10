Понад 400 осіб було евакуйовано через пожежі на португальському острові Мадейра

На кадрах, показаних по місцевому телебаченню, видно, як жителі столиці острова - міста Фуншал - відчайдушно намагаються гасити вогонь за допомогою садових шлангів і відер з водою, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами голови регіонального уряду Мігеля Албукерке, десятки людей звернулися за медичною допомогою через отруєння димом.

Читайте такожУ США через масштабну лісову пожежу евакуювали понад 2 тисяч осіб

Від пожеж страждає і материкова частина Португалії. В їх гасінні беруть участь близько 4 тисяч пожежників і 26 літаків.

Найважча ситуація - на півночі країни, де горять соснові і евкаліптові ліси, а температура повітря перевищує 30 градусів.

Запах гару і дим від пожеж відчувалися і в столиці країни Лісабоні.

Лісові пожежі нерідко виникають у Португалії у серпні, коли на території країни встановлюється суха і спекотна погода.