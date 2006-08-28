В аеропорту Пекіна зіштовхнулися два пасажирські літаки

У аеропорту Пекіна під час руху по льотному полю зіштовхнулися два пасажирські літаки, повідомляє РБК з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Представники китайських властей повідомили, що в пекінському аеропорту "Шоуду" під час предпольотного маневрування на землі зачепили один одного крилами пасажирські літаки Airbus-320 "Східної авіакомпанії Китаю" і Boeing-777 "Південної авіакомпанії Китаю", який повинен був летіти у велике місто Гуанчжоу на півдні країни.

У результаті події ніхто не постраждав, літаки дістали незначні пошкодження. Пасажири, що перебували в лайнерах, відправилися в пункти призначення на інших літаках.

Обставини події з`ясовуються.

Нагадаємо, що в неділю авіакатастрофа сталася в американському штаті Кентуккі, де відразу після зльоту розбився літак CRJ-100 з 50 людьми на борту. В результаті аварії вижила лише одна людина – другий пілот літака Джеймс ПОУЛХАЙНКЕ.