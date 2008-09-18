Медведєв хоче надати нової якості відносинам Росії зі США

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що США зможуть впоратися з економічними потрясіннями, які зачіпають інші країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі.

«Ми сподіваємося, що адміністрація США зможе впоратися з важкими фінансовими потрясіннями в США, які великою мірою відображаються на інших державах», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він наголосив, що пріоритетним напрямом російської зовнішньої політики залишаються відносини РФ з США.

За його словами, попри низку принципових відмінностей у підходах до певних міжнародних проблем, керівництво Росії переконане, що є всі можливості для побудови конструктивного діалогу на довгостроковій основі.

«Історія російсько-американських відносин знала чимало гострих ситуацій, але в результаті завжди перемагав здоровий глузд, прагматизм і врахування інтересів одне одного», - наголосив Президент РФ.

Він переконаний, що між двома країнами нагромаджено суттєвий потенціал для просування політичного діалогу, зв`язків у торговельно-економічній, енергетичній, інвестиційній сферах, розширення гуманітарних контактів.

«Розміняти по дрібницях ці досягнення, відроджуючи стереотипи минулих років було б політично недалекоглядно. Навпаки, треба вміло скористатися всіма досягненнями для надання нашим відносинам нової якості», - упевнений Д.МЕДВЕДЄВ.