У Росії взялися захищати "духовні скріпи" від навали покемонів: козаки вже провели перші рейди

Про це «РИА Новости» повідомив отаман Михайлівського станичного козачого товариства Андрій Воронцов.

На думку отамана, на гру Pokemon Go в Росії потрібно накласти заборону. «Ми насамперед популяризуємо історію нашої держави, звичаї народів, що проживають на території нашої держави, спорт та багато іншого», - сказав Воронцов РБК.

За його словами, вони бачать, як люди впадають в залежність від цієї гри, пік цієї гри дуже високий, і ми бачимо, що люди не завжди ведуть себе адекватно, граючи в Pokemon Go», додав він. Він також додав, що надалі козаки планують співпрацювати зі школами і проводити там свої профілактичні заходи.

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Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка, що відображається на екрані смартфона, проектується на локації реального світу. Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.