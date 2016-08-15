Кількість жертв вибуху в турецькому Діярбакирі зросла до шести осіб
На південному сході Туреччини, в провінції Діярбакир шість осіб загинули в результаті вибуху бомби біля будівлі поліції.
Про це повідомляє радіо "Свобода". Так, від закладеної в автомобіль бомби загинули четверо поліцейських і двоє цивільних, у тому числі дитина. Ще понад 20 осіб отримали поранення.
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Анкара звинувачує в нападі курдських бойовиків, але наразі ще ніхто за це не взяв на себе відповідальності.
Відзначається, що турецька провінція Діярбакир стала місцем зіткнень між турецькими силами безпеки і курдськими бойовиками з часу порушення перемир'я в липні 2015 року.
За повідомленням Міжнародної антикризової групи, з моменту порушення режиму припинення вогню тут загинули більше 1 800 осіб, як курдських бойовиків, так і цивільних.