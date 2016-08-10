На півдні Туреччини пролунали два вибухи: 6 загиблих, 54 поранених
В середу ввечері на півдні Туреччини сталося два вибухи - в провінціях Мардін та Діярбакир.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.
Двоє мирних жителів були вбиті і ще 50 отримали поранення в результаті теракту біля поліцейського автомобіля, що проїжджав повз будівлю лікарні в провінції Мардін.
Окрім того, вибух стався в районі Сур провінції Діярбакир біля моста, по якому також проїжджав поліцейський автомобіль.
У результаті атаки були вбиті четверо мирних жителів і ще четверо поліцейських отримали поранення.
Наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за вибухи.
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Як повідомляв УНІАН, у південно-східній турецькій провінції Мардін стався вибух поблизу будівлі лікарні.
Як наслідок, було поранено принаймні 50 цивільних мешканців.
Наразі турецька поліція проводить операцію з розшуку терористів. Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за вибух.