Бої за Алеппо: Росія взяла перерву

Про це повідомляє Російська служба BBC.

ООН пообіцяла розглянути пропозицію Росії, але раніше говорила про необхідність щонайменше 48-годинного припинення вогню для доставки гуманітарної допомоги.

Останні чотири роки Алеппо, друге за величиною місто Сирії, поділене приблизно навпіл: західну частину контролюють сили сирійського президента Башара Асада, східну - його противники.

Читайте такожУкраїна терміново евакуює громадян з Алеппо

У східній частині міста, за оцінками ООН, до цих пір проживають близько 250 тисяч осіб.

Як повідомили в міноборони РФ, починаючи з 11 серпня бойові дії в місті будуть зупинятися на три години - з 10:00 до 13:00.

Як раніше говорив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'брайєн, єдина ведуча в утримувану опозицією частину Алеппо дорога Кастелло сильно зруйнована і по ній можуть проїхати лише невеликі вантажівки, а тому тригодинного перепочинку недостатньо.

"Коли нам пропонують три години, виникає питання, чого можна домогтися за ці три години. Дозволить це задовольнити потреби людей, або тільки дуже малу їх частину? ... Необхідна двосмугова траса, і потрібно щонайменше 48 годин, щоб прибуло достатню кількість вантажівок" - говорив О'брайєн.