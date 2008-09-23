Медведєв: систему управління світовими цінами треба міняти

Глобальна система управління світовими цінами на природні ресурси і продовольство застаріла, вважає президент РФ Дмитро Медведєв.

Виступаючи на форумі керівників прикордонних регіонів Росії і Казахстану, Медведєв висловився за координацію зусиль держав у подоланні кризових явищ в світовій економіці.

"Фінансова криза, яка створює багато труднощів для світової економіки, створює необхідність шукати на цю кризу спільні відповіді, і чим скоординованіші будуть дії держав, тим більше близьких держав-партнерів, тим простіше буде долати наслідки такого роду кризові явища", - сказав президент РФ.

"Не менш складними процесами супроводжується зростання цін на природні ресурси і продовольство, і в цілому ми бачимо, що існуюча сьогодні глобальна система управління цими процесами не відповідає вимогам поточного дня", - заявив Медведєв.

"Про це говорять багато, але, на жаль, нової системи підтримки глобальної рівноваги в економіці, фінансовій сфері досі не створено, і за те, що такої системи поки що немає, доводиться розплачуватися цілим економікам", - підсумував він.