Ющенко: Україна виконала всі умови, необхідні для ПДЧ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для надання їй Плану дій щодо членства в НАТО у грудні поточного року. Про це глава держави заявив сьогодні в Нью-Йорку під час зустрічі з керівниками Єврейських організацій США.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні Україна виконала своє “домашнє завдання” по приєднанню до Плану дій щодо членства в НАТО. “Я не знаю, що ще потрібно зробити країні, щоб це питання було знято”, - підкреслив він. Президент нагадав, що Україна є єдиною державою - не членом Альянсом, яка бере участь у всіх міжнародних миротворчих місіях, в державі проводиться військова реформа, модернізація військової освіти, адаптація ВПК до стандартів НАТО. В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна в повному обсязі виконує щорічні плани співпраці з Альянсом.

В.ЮЩЕНКО визнав, що, дійсно, сьогодні в українському суспільстві йде дискусія щодо інтеграції України до Альянсу. Але він підкреслив, що зараз розглядається не питання приєднання до НАТО, а приєднання до ПДЧ. Президент підтвердив, що під час ухвалення остаточного рішення щодо приєднання України до НАТО буде проведено всеукраїнський референдум.

При цьому він вважає, що з кожним місяцем прихильників інтеграції стає в Україні все більшає, опонентів меншає.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ПДЧ в Україні розглядають як проміжний етап – “і з цієї висоти нам легше переконувати людей”.

Президент розповів, що сьогодні настрої членів Альянсу щодо надання Україні ПДЧ стають більш позитивні, хоча є й виключення – позиція Італії за останні тижні погіршилась, але загалом “ми ближчі до отримання позитивного сигналу, ніж чотири місяці тому (під час квітневого саміту НАТО в Бухаресті Україні та Грузії не надали ПДЧ – УНІАН)”.

Він підкреслив, що українським національним інтересам відповідає приєднання до європейської колективної безпеки.

Говорячи про ставлення до цього Росії, Президент зауважив, що у цієї країни є бажання не допустити вступу України до НАТО, але немає аргументів проти цього: “Ми бачимо бажання Росії, але не бачимо аргументів”. В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність України вести діалог з Росією і довести, що жодних загроз для неї від вступу України до НАТО не існує.

Також Президент розповів присутнім про ставлення України до російсько-грузинського конфлікту. Серед іншого В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна ніколи не визнає незалежність Абхазії та Північної Осетії, і висловив стурбованість Української сторони використанням Чорноморського флоту РФ, що базується у Криму, в цьому конфлікті.