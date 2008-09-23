Ющенко: Україна виконала всі умови, необхідні для ПДЧ
"Я не знаю, що ще потрібно зробити..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для надання їй Плану дій щодо членства в НАТО у грудні поточного року. Про це глава держави заявив сьогодні в Нью-Йорку під час зустрічі з керівниками Єврейських організацій США.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні Україна виконала своє “домашнє завдання” по приєднанню до Плану дій щодо членства в НАТО. “Я не знаю, що ще потрібно зробити країні, щоб це питання було знято”, - підкреслив він. Президент нагадав, що Україна є єдиною державою - не членом Альянсом, яка бере участь у всіх міжнародних миротворчих місіях, в державі проводиться військова реформа, модернізація військової освіти, адаптація ВПК до стандартів НАТО. В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна в повному обсязі виконує щорічні плани співпраці з Альянсом.
В.ЮЩЕНКО визнав, що, дійсно, сьогодні в українському суспільстві йде дискусія щодо інтеграції України до Альянсу. Але він підкреслив, що зараз розглядається не питання приєднання до НАТО, а приєднання до ПДЧ. Президент підтвердив, що під час ухвалення остаточного рішення щодо приєднання України до НАТО буде проведено всеукраїнський референдум.
При цьому він вважає, що з кожним місяцем прихильників інтеграції стає в Україні все більшає, опонентів меншає.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ПДЧ в Україні розглядають як проміжний етап – “і з цієї висоти нам легше переконувати людей”.
Президент розповів, що сьогодні настрої членів Альянсу щодо надання Україні ПДЧ стають більш позитивні, хоча є й виключення – позиція Італії за останні тижні погіршилась, але загалом “ми ближчі до отримання позитивного сигналу, ніж чотири місяці тому (під час квітневого саміту НАТО в Бухаресті Україні та Грузії не надали ПДЧ – УНІАН)”.
Він підкреслив, що українським національним інтересам відповідає приєднання до європейської колективної безпеки.
Говорячи про ставлення до цього Росії, Президент зауважив, що у цієї країни є бажання не допустити вступу України до НАТО, але немає аргументів проти цього: “Ми бачимо бажання Росії, але не бачимо аргументів”. В.ЮЩЕНКО підтвердив готовність України вести діалог з Росією і довести, що жодних загроз для неї від вступу України до НАТО не існує.
Також Президент розповів присутнім про ставлення України до російсько-грузинського конфлікту. Серед іншого В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна ніколи не визнає незалежність Абхазії та Північної Осетії, і висловив стурбованість Української сторони використанням Чорноморського флоту РФ, що базується у Криму, в цьому конфлікті.