Британські прикордонники перехопили судно з кокаїном на 80 мільйонів фунтів
23:19, 20 серпня 2016Світ
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Служба прикордонного контролю Великобританії перехопила судно з партією кокаїну вагою більше тонни.
Вартість партії оцінюється в 80 млн фунтів стерлінгів \ flickr.com/photos/laertes_za
Риболовецький траулер "Б'янка" був затриманий в місті Фалмут на південному узбережжі графства Корнуолл, повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News. На борту були виявлені 50 упаковок з наркотиками, імовірно, кокаїном. Вартість партії оцінюється в 80 млн фунтів стерлінгів.
Читайте такожУ Болівії перехопили 7 тонн кокаїну вартістю 400 мільйонів доларівТри людини - 67-річний власник судна, а також два члени екіпажу - були взяті під варту. Їм висунули звинувачення в контрабанді наркотиків. Слухання в суді призначено на 20 вересня.
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