Британські прикордонники перехопили судно з кокаїном на 80 мільйонів фунтів

Риболовецький траулер "Б'янка" був затриманий в місті Фалмут на південному узбережжі графства Корнуолл, повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News. На борту були виявлені 50 упаковок з наркотиками, імовірно, кокаїном. Вартість партії оцінюється в 80 млн фунтів стерлінгів.

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