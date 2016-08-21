Біля узбережжя Британії виявлено судно з тонною кокаїну

Про це повідомляє прес-служба Національного антикримінального агентства.

Інцидент стався 18 серпня у місті Фалмут графства Корнуолл на півдні Великобританії. На борту рибальського траулера Bianca були виявлені 50 упаковок із забороненими речовинами. За попередніми даними експертів, що містяться в мішках наркотиком є кокаїн, загальна вартість якого оцінюють приблизно в $104 млн.

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Трьох осіб, серед яких був і власник траулера 67-річний Майкл МакДермотт, затримано. За словами одного з представників прикордонної служби, виявлена партія є однією з найбільших в історії.