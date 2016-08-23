ВПС Ізраїлю завдали удар по урядовим військам в Сирії
05:44, 23 серпня 2016Світ
1078 1
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удар по позиції артилерії сирійських урядових військ.
REUTERS
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Це сталося після того, як з сирійської сторони прилетів снаряд і впав на контрольованих Тель-Авівом Голанських висотах.
Читайте такожПарламент Туреччини схвалив нормалізацію відносин з Ізраїлем, зіпсованих інцидентом з Mavi Marmara
Як повідомили в ізраїльському військовому відомстві, на Голанських висотах впав снаряд, запущений в ході військових дій в Сирії" і у відповідь ВПС Ізраїлю вразили пускову установку сирійської армії.
"ВПС Ізраїлю атакували пускову установку сирійської армії в центральній частині сирійських Голанських висот", - повідомили в армійській прес-службі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter