ВПС Ізраїлю завдали удар по урядовим військам в Сирії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Це сталося після того, як з сирійської сторони прилетів снаряд і впав на контрольованих Тель-Авівом Голанських висотах.

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Як повідомили в ізраїльському військовому відомстві, на Голанських висотах впав снаряд, запущений в ході військових дій в Сирії" і у відповідь ВПС Ізраїлю вразили пускову установку сирійської армії.

"ВПС Ізраїлю атакували пускову установку сирійської армії в центральній частині сирійських Голанських висот", - повідомили в армійській прес-службі.