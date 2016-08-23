ФБР підозрює російських хакерів у зламі New York Times

Про це повідомляє "Дождь" з посиланням на CNN.

За даними ФБР за хакерськими зломами, зафіксованими останніми місяцями, можуть стояти російські спецслужби. Дії хакерів розцінюються як серія атак, які також проводилися на сервера Демократичної партії США.

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Новинні видання вважаються найважливішими цілями хакерів, так як бази даних ЗМІ можуть містити інформацію про контакти журналістів з американською владою і неопубліковані матеріали з секретною інформацією.

Раніше американська влада знайшла сліди російських хакерів у виведенні з ладу даних Демократичної партії США.