У США присяжні визнали винним російського хакера, сина депутата Держдуми

Про це пише Радіо Свобода.

25 серпня журі присяжних у федеральному суді Сієтла визнала винним Романа Селезньова за 38 епізодами. Йому загрожує 34 роки ув’язнення.

Роман Селезньов – син депутата Державної думи Росії. Володимир Селезньов представляє у нижній палаті російського парламенту Ліберально-демократичну партію Росії на чолі з Володимиром Жириновським.

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Обвинувачення надало докази, що Роман Селезньов здобував дані про картки покупців, вламуючись у комп’ютерні касові системи піццерій у Вашингтоні та інших закладів. Упродовж кількох років він зламав такі системи понад 200 закладів і скористався викраденими даними карток, щоб здійснити незаконні операції на суму приблизно у 170 мільйонів доларів, повідомляє обвинувачення.

Адвокати Селезньова, зі свого боку, стверджують, що прокурори не довели зв’язку між цими діями і їхнім підзахисним. Вони також заявляють, що коли агенти спецслужб США затримували Селезньова на Мальдівах 2014 року, вони могли сфальсифікувати свідчення з його комп’ютера.

Звинувачення у кібершахрайстві у США проти Романа Селезньова винесли ще 2011 року.

Його затримання на Мальдівах викликало різку критику Москви, яка звинуватила США у «викраденні» Селезньова і в «недружньому кроці».