Чехія й надалі не підтримує квоти на біженців у ЄС

Про це у четвер, 25 серпня, заявив прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, що відбулася в Празі, передає Deutsche Welle.

За його словами, Берлін та Прага й досі мають певні розбіжності в питаннях міграції. Це стосується насамперед планів щодо реформування системи надання притулку в ЄС. Меркель теж визнала наявність розбіжностей із чеською владою у питанні пошуку вирішення кризи біженців.

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"Тут Чехія не може погодитися з системою, що спирається на квоти", - сказав Соботка, цитує інформагенція Reuters.

Причиною неприйняття в Східній Європі ідеї прийому біженців чеський прем'єр назвав той факт, що багато людей помічають культурні відмінності. Крім того, біженці загалом походять з регіону, де активні такі терористичні угруповання, як "Ісламська держава". При цьому Західна Європа продемонструвала значні вади під час їхньої інтеграції у свої суспільства, вважає Соботка, вказуючи на радикалізацію другого та третього покоління мігрантів.

Водночас глави урядів Чехії та ФРН наголосили на спільності поглядів у таких аспектах, як посилення зовнішніх кордонів ЄС та дотримування угоди щодо біженців між ЄС та Туреччиною.