Лукашенко домовлявся з Соланою таємно від свого МЗС?

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єр СОЛАНА обговорили низку питань, що стосуються розвитку внутрішньополітичної ситуації в Білорусі, а також усього спектру співпраці країни з Євросоюзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави білоруської держави, телефонна розмова О.ЛУКАШЕНКА і Х.СОЛАНИ відбулася 24 вересня з ініціативи Верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики.

У прес-службі сказали, що під час розмови О.ЛУКАШЕНКО і Х.СОЛАНА відзначили важливість відкриття нової сторінки у відносинах Білорусі і ЄС.

О.ЛУКАШЕНКО і Х.СОЛАНА домовилися про продовження початого діалогу після повернення Верховного представника з Нью-Йорка, де він бере участь у сесії Генеральної асамблеї ООН.

Водночас прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ не підтвердив інформацію, що телефонна розмова О.ЛУКАШЕНКА і Х.СОЛАНИ відбулася в контексті підготовки візиту до Білорусі Верховного представника ЄС.

«Власником» цієї інформації, якщо можна так визначити, є Президент. Він має право обговорювати з міжнародними партнерами Білорусі будь-які питання, у тому числі й питання проведення діалогу з Європейським Союзом. Які конкретні форми цього діалогу, покаже час, але про те, що Білорусь зацікавлена в такому діалозі, ми європейським партнерам неодноразово говорили, і всі нашу позицію з цього питання чудово знають. Можу лише скористатися нинішньою можливістю, щоб іще раз підтвердити нашу зацікавленість у такому діалозі», - сказав А.ПОПОВ.