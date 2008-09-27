Потужний вибух під Дамаском: загинули щонайменше 17 людей

Сили безпеки оточили місце НП

Сильний вибух прогримів біля дороги, що веде до аеропорту Дамаска, повідомляє Сирійське державне телебачення. Як передав телеканал Al-Jazeera, в районі Сіді-Мікдад, де знаходиться казарма сил безпеки, у повітря злетів замінований автомобіль. За інформацією агентства Reuters, загинули, щонайменше, 17 людей. Очевидці повідомили, що місце вибуху оточили підрозділи сил безпеки.

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