Пошуки дев'яти українців із затонулого судна відклали до ранку

Рятувальна операція з пошуку екіпажу затонулого в Чорному морі сухогруза "Толстой" зупинена до ранку, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на начальника Морського координаційно-рятувального центру у Варні Павла Бонева.

Він уточнив, що екіпаж сухогруза "Толстой" налічував 10 людей - дев`ять українців і капітана корабля - росіянина. Широкомасштабні пошуки за участю вертольота, кораблів болгарських Військово-морських сил, прикордонників, рятувальників і цивільних судів будуть продовжені зі сходом сонця. Бонев вважає, що шанси знайти вцілілих в корабельній аварії ще є, температура води в Чорному морі 20 - 22 градуси, що "сприяє виживанню", особливо якщо моряки були одягнені в рятувальні термокостюми.