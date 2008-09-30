На захопленій піратами «Фаїні» сталася перестрілка: троє загиблих

На борту викраденого піратами Сомалі судна «Faina» минулої ночі відбулася перестрілка, вбито трьох піратів, члени екіпажу не постраждали.

Про це повідомило видання "Морський бюлетень", передає ІТАР-ТАСС.

"Перестрілка виникла між піратами, які чогось не поділили між собою. Екіпаж не постраждав", - передає видання.

У даний час судно перебуває в районі міста Хобьо. За ним веде спостереження есмінець ВМС США "Ховард" і калька інших військових кораблів. Вони стежать за тим, аби пірати, які вимагають 20 млн. доларів викупу, не почали розвантажувати військове устаткування.

Речник флоту США не назвав число кораблів, але сказав, що кілька крейсерів та есмінців ведуть спостереження за переговорами з піратами.

Крім того, над викраденим українським судном "Фаїна" літають вертольоти.

Американський флот також каже, що зброя на борту призначалася невідомим покупцям у Судані, а не в Кенії, як вважалося раніше. Але кенійський уряд наполягає, що танки призначені його армії і відкидає звинувачення про порушення міжнародного ембарго на продаж зброї Судану.

Як повідомлялося, екіпаж “Faina” складається із 17 українців, двох росіян і литовця. Ще один громадянин Росії, капітан Володимир Колобков, помер напередодні від крововиливу в мозок. Судно під прапором Беліза (українська компанія - менеджер судна “Tomax Team Inc.”) було захоплене 25 вересня у побережжя Сомалі.

Пірати вимагають викуп за судно та екіпаж. Раніше пірати застерегли проти використання сили задля звільнення екіпажу та вантажу судна.

Один з піратів - Алі Сіґуле - сказав Сомалійській службі "Бі-Бі-Сі": "Нас оточили кораблі й війська. Над нами літають літаки. Я застерігаю проти будь-яких військових операцій чи застосування сили. Якщо на нас нападуть, ми будемо захищатися до останньої людини".