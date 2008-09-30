Пошук у морі восьми членів екіпажу суховантажу «Толстой» призупинили

У зв’язку зі складними погодними умовами пошук у морі восьми членів екіпажу суховантажу «Толстой» - громадянина Росії і сімох громадян України тимчасово призупинено.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку України, про це повідомив сьогодні заступник Міністра – директор Державного департаменту морського та річкового транспорту Володимир РАБОТНЬОВ, який перебуває в Болгарії з метою участі української сторони в розслідуванні причин аварії теплоходу «Толстой».

За інформацією представника судновласника, всього на судні "Толстой" знаходилося п’ять рятувальних плотів. “Є велика ймовірність того, що членів екіпажу на рятувальних плотах було прибито хвилями до берегової лінії Болгарії чи Туреччини”, - сказав В.РАБОТНЬОВ.

Саме тому, за його словами, на даний час пошуки восьми членів екіпажу ведуться уздовж берегової лінії за допомогою наявних технічних засобів.

Як повідомлялося, на даний час врятовано двох членів екіпажу судна – Андрія КРИЖАНОВСЬКОГО і Дениса АХРАМЕЄВА, обидва – громадяни України. Нині здійснюються усі заходи для якнайшвидшого повернення їх додому. Очікується, що вже сьогодні, 30 вересня, врятовані моряки вирушать до України зі Стамбула, де зараз перебувають, на паромі "Каледонія". Орієнтовна дата прибуття моряків до Одеси — четвер, 3 жовтня.

Стан моряків задовільний.